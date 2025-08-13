  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

توزیع ۱۶۰ گالن ضدعفونی‌کننده برای پیشگیری از بیماری در حیات وحش تهران

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان تهران از توزیع ۱۶۰ گالن ماده ضدعفونی‌کننده برای شستشوی آبشخورها و برگزاری دوره آموزشی ویژه محیط ‌بانان در فصل کوچ دام خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به آغاز فصل کوچ دام‌های اهلی و افزایش احتمال انتقال بیماری‌ها به حیات وحش، ۱۶۰ گالن ماده ضدعفونی‌کننده تهیه شد و در اختیار واحدهای تابعه استان قرار گرفت تا برای شست و شو و ضدعفونی آبشخورها مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: به منظور ارتقای آگاهی و مهارت محیط‌بانان در این زمینه، دوره آموزشی اصول و مراحل ضدعفونی آبشخورها با حضور نماینده شرکت تأمین کننده مواد ضدعفونی‌کننده در شهرستان فیروزکوه و با مشارکت محیط‌بانان و کارشناسان منطقه برگزار شد.

کرمی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در حفظ سلامت جمعیت‌های حیات وحش و کاهش خطر انتقال بیماری‌ها از دام‌های اهلی به گونه‌های وحشی ایفا می‌کند.

