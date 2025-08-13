  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

آغاز پرداخت ۱,۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران کردستان

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از واریز ۱,۷۰۰ میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران استان به عنوان بخشی از مطالبات آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس لیست ارسالی کشاورزان به بانک عامل تا تاریخ ۲۶ تیرماه، مبلغ ۱,۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات گندم‌کاران استان به حساب آن‌ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی همه تلاش خود را برای پرداخت به‌موقع بهای دسترنج کشاورزان به کار خواهد گرفت، افزود: تا پایان روز ۲۱ مرداد، ۷۶۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید استان خریداری شده که بخشی از آن به خارج استان حمل و مابقی در سیلوهای مکانیزه ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ابراز امیدواری کرد با همکاری ارکان تصمیم‌گیری، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، باقی‌مانده مطالبات کشاورزان نیز در آینده نزدیک پرداخت شود.

