خرید گندم در فاروج ۷۵ درصد کاهش یافت

بجنورد- مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت: خشکسالی شدید، تنش گرمایی و خسارت به مزارع آبی و دیم، موجب کاهش ۷۵ درصدی خرید گندم مازاد بر مصرف در این شهرستان شد.

ابراهیم شمشیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وقوع خشکسالی شدید و بروز تنش خشکی در مزارع دیم و تنش گرمایی در مزارع آبی، همراه با قطع برق چاه‌های کشاورزی، تولید محصولات زراعی به ویژه گندم را در سال زراعی جاری به شدت کاهش داده است.

وی افزود: خرید گندم مازاد بر مصرف گندمکاران در این شهرستان فاروج نسبت به سال‌های گذشته ۷۵ درصد کاهش یافته و تنها چهار هزار تن گندم در مراکز خرید شهرستان خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج با اشاره به اینکه پرداخت غرامت به مزارع بیمه‌شده یکی از اهرم‌های حمایتی دولت است، تصریح کرد: امید می‌رود دولت با پرداخت به موقع غرامت به بیمه‌گذاران خسارت‌دیده و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای کشت پاییزه، از کشاورزان زحمتکش در این شرایط سخت خشکسالی حمایت کند.

