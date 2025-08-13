  1. استانها
شکلات‌های ممنوعه در شاهرود؛ دستگیری قاچاقچی با محموله ۳۰۰ کیلویی

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۳۰۰ کیلوگرم شکلات قاچاق در یک عملیات گشتزنی خبر داد و گفت: این محموله سه میلیارد ریالی، در بازرسی از یک وانت مشکوک کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از کشف محموله شکلات در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی در گشت زنی جاده‌های شاهرود متوجه تردد یک دستگاه وانت شده و آن را متوقف و بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۳۰۰ کیلوگرم شکلات قاچاق از این وانت در پی بازرسی مأموران انتظامی شهرستان شاهرود خبر داد.

شائینی با بیان اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان تعزیرات سه میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: یک نفر در این ارتباط دستگیر و پرونده به دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

