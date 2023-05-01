سارقان حرفه‌ ای کابل های مخابراتی در گچساران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق و کابل مخابراتی در سطح شهرستان گچساران، موضوع با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

خادمیان تصریح کرد: مأموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی حین گشت زنی در حوزه استحفاظی ۲ نفر سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات از سارقان یک کیلوگرم تریاک، یک عدد گوشی تلفن همراه سرقتی و مقداری کابل برق سرقتی کشف شده و متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۱۹ فقره سرقت سیم برق و کابل مخابرات اعتراف کردند.

خادمیان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند، اظهار کرد: در این راستا یک دستگاه خودروی سمند متعلق به سارقان توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.