به گزارش خبرگزاری مهر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور برگزاری هر چه بهتر و باشکوه‌تر مراسم اربعین و پیشگیری از حوادث، به صورت مقطعی محدودیت و تمهیدات ترافیکی در معابر منتهی به محل اجرای مراسم را اعمال خواهد کرد.

سرهنگ حجت فتاحی افزود: دراین راستا از ساعت ۰۹:۳۰ صبح تمامی معابر منتهی به محل اجرای مراسم از جمله معابر منتهی به تقاطع عالی قاپو، خیابان انقلاب، تقاطع قیام، خیابان بهشتی، تقاطع مبارزان، خیابان کارگر، میدان وحدت به صورت مقطعی براساس شرایط موجود محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

وی عنوان کرد: در زمان اجرای مراسم و تا اتمام آن، مسیر رفت از امام زاده سیدصدر الدین تا میدان وحدت مسدود و مسیر مقابل به صورت رفت و برگشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.