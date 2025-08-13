به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سالاری، مدیر پروژه تبدیل یک شرکت دانش بنیان و عضو انجمن علمی خودروهای گازسوز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک شرکت دانش بنیان با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مدیریت CNG شرکت پخش فرآوردههای نفتی، برای دومین سال متوالی اقدام به استقرار جایگاه سیار CNG در مرز بینالمللی خسروی نموده است.
وی افزود: این طرح که با استقبال کمنظیر زائرین اربعین مواجه شده، نشاندهنده تعهد بخش خصوصی و دولتی به توسعه زیرساختهای سوخت پاک در کشور است.
عضو انجمن علمی خودروهای گازسوز با بیان اینکه "استقرار جایگاه سیار CNG در مرز خسروی گامی بلند در مسیر توسعه سوخت پاک در این روزهای پرتردد در مرز خسروی است"، گفت: پیشبینی خدماترسانی به بیش از ۵,۰۰۰ خودرو در طول مأموریت این جایگاه سیار سوخترسانی را داریم.
وی ادامه داد: عرضه سوخت CNG توسط این جایگاه سیار به صورت کاملاً رایگان صورت میگیرد که در مجموع موجب کاهش ۶۰٪ هزینه سوخت برای مسافران و جلوگیری از انتشار ۱۵ تن آلایندههای محیط زیستی خواهد شد.
سالاری خاطرنشان کرد: تاریخ استقرار جایگاه سوخت رسان سیار سیانجی، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ بوده و تا مدت پایان پیک ترافیک مرزی خسروی، مأموریت جایگاه سیار ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این جایگاه، توسط متخصصان جوان و نخبه یک شرکت دانش بنیان طراحی شده است و تمامی تجهیزات این جایگاه ساخت داخل است.
عضو انجمن علمی خودروهای گازسوز با بیان اینکه "این جایگاه با توجه به درخواست سفارش دهنده در ظرفیتهای مختلف قابل ساخت مجدد است"، گفت: این جایگاه با تعداد ۱۲۰ مخزن و حجم ۱۱۵۰۰۰ لیتر آبی امکان سوخت رسانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ خودرو سواری را داراست؛ همچنین تجهیزات مورد استفاده در این جایگاه سیار دارای استانداردهای لازم میباشد.
وی افزود: روش سوختگیری این جایگاه همچون خودروهای سواری دوگانه سوز میباشد و در تمامی جایگاههای سیانجی کشور قابلیت سوختگیری را دارد؛ ضمناً با توجه به در نظر گرفتن ۲ عدد شیر سوختگیری در این جایگاه، در مدت زمان ۹۰ دقیقه این جایگاه سوختگیری میکند.
نظر شما