به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت حاجی زاده در این زمینه، اظهار کرد: یک باب جایگاه و دو دستگاه وانت سیار سوخترسان امدادی منطقه میاندوآب برای رفاه حال زائران در اربعین حسینی در مرز تمرچین پیرانشهر استقرار یافتهاند.
وی افزود: با فرا رسیدن اربعین حسینی و بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به زائرین اربعین و روند مطلوبتر جابجایی مسافرین اربعین به پایه مرزی تمرچین اقدام به استقرار یک باب جایگاه سوخت و دو دستگاه وانت سیار سوخترسان امدادی در مرز تمرچین برای مینی بوسها وخودروهای امداد رسان کرده است.
حاجی زاده اظهار کرد: با توجه به تردد کاروانهای زائرین اربعین حسینی از مرز تمرچین، روزانه بیش از ۳۵ دستگاه اتوبوس و مینیبوس، کامیون و خودروهای امدادرسان از جایگاه سیار مستقر در مرز تمرچین سوختگیری میکنند که با نزدیکشدن به روزهای پایانی اربعین حسینی و افزایش تردد زائرین تعداد سوختگیری ها نیز افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: بازرسان و گروههای اعزامی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب همراه کارگروه بازرسین ستاد اربعین حسینی آذربایجانغربی با بازدیدهای منظم و مستمر، تجهیزات و وضعیت عمومی و بهداشتی مجاری عرضه سوخت و نمازخانههای بینراهی شرکتی را کنترل و در صورت وجود هر نوع نقص احتمالی راهنماییهای لازم را به متصدیان مجاری عرضه فرآوردههای نفتی ارائه میدهند.
