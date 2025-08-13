به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در جلسه ممیزی مراقبتی ضمن تبریک تمدید این گواهینامهها اظهار کرد: مترو تهران در شاخصهای ارزیابی عملکردی فراتر از الزامات استانداردهای بینالمللی عمل کرده و در مقایسه با قطارهای شهری کشورهای جهان جایگاه مناسبی دارد. برای نمونه، ۹۹.۷ درصد از پلهبرقیهای متروی تهران در حال سرویسدهی هستند و نرخ خرابی در آنها همواره کمتر از یک درصد است که نشاندهنده تعهد این شرکت به کیفیت خدمات است.
وی افزود: ما همواره تلاش میکنیم نقاط قوت خود را تقویت کرده و با برنامهریزی دقیق، خدمات ایمن و پایداری به شهروندان ارائه دهیم.
در این جلسه، نقاط قوت و احتمال عدم انطباقهای شرکت بررسی شد و با انجام بازدیدهای میدانی از ایستگاهها و تأسیسات مترو، انطباق با استانداردهای ISO تأیید گردید. ممیزین نهاد صدور گواهینامههای ISO، عملکرد برجسته شرکت بهرهبرداری مترو تهران را در حوزههایی مانند سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE)، آمادگی برای مدیریت بحران، توجه به پدافند غیرعامل، اجرای مانورهای آمادگی اضطراری با سناریوهای استاندارد، مدیریت دانش و بهبود مستمر فرایندها مورد تحسین قرار دادند.
