انسجام ملی کلید عبور از توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی سه شنبه شب در اجلاسیه اساتید و سرمربیان شبکه تربیتی صالحینبا اشاره به پیچیدگی تحولات جهانی و منطقه‌ای تأکید کرد که مهم‌ترین اولویت امروز، حفظ انسجام ملی است؛ مفهومی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند و رمز عبور ملت ایران از بحران‌ها و تهدیدها به شمار می‌رود.

وی در بخش نخست سخنان خود با تحلیل شرایط بین‌المللی گفت: تمدن غرب تحت سیطره ایالات متحده قرار دارد و رژیم صهیونیستی نقش پیمانکار منطقه‌ای این کشور را ایفا می‌کند.

سردار مسلمی افزود: نظریه وابستگی در ادبیات سیاسی غرب، کشورها را به تبعیت از آمریکا وادار می‌کند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد این سیاست‌ها جز بحران و جنگ نتیجه‌ای نداشته‌اند. نمونه آن در دوران پهلوی دیده می‌شود که آمریکا بدون اجازه رژیم وقت، از تجهیزات نظامی ایران در جنگ ویتنام استفاده می‌کرد؛ نشانه آشکار وابستگی و بی‌اختیاری حکومت‌های آن دوره.

فرمانده سپاه کربلا سپس به جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: هدف این نبرد چیزی جز تضعیف انسجام ملی ایران نبوده است.

وی افزود: دشمنان با تمام توان آمدند تا وحدت ملت ایران را بشکنند، اما فرماندهی و راهبری رهبر انقلاب، همبستگی مردم و فداکاری نیروهای مسلح، نقشه آنان را ناکام گذاشت.

وی تصریح کرد: امروز حتی دولت‌های غربی اذعان دارند رژیم صهیونیستی در شدیدترین وضعیت انزوای سیاسی و اجتماعی تاریخ خود قرار دارد و شکست در جنگ ۱۲ روزه، حلقه دیگری از روند افول این رژیم بود.

دشمنان نتوانستند اهداف خود را محقق کنند

سردار مسلمی با هشدار نسبت به ایجاد دو قطبی‌های مصنوعی افزود: دشمنان که نتوانسته‌اند اهداف خود را از راه‌های نظامی و سیاسی محقق کنند، اکنون با ایجاد دو قطبی‌های غیرواقعی قصد دارند وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند.

وی تأکید کرد: این رویارویی دیگر محدود به یک جنگ سنتی یا منازعه بین کشورها نیست و مصاف تمدنی در جریان است؛ تمام تمدن غرب در برابر تمدن اسلامی ایستاده و کوچک‌ترین تأثیرپذیری از فرهنگ غربی در رفتار مسئولان می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی تنها راه مقابله با این تهدیدات را حفظ هویت انقلاب اسلامی و انسجام ملی دانست و افزود: نیروهای بسیج و شبکه تربیتی صالحین بزرگ‌ترین ظرفیت داخلی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان هستند. مسئولیت حلقه‌های تربیتی بسیج امروز سنگین‌تر از گذشته است و باید با استفاده از اساتید و مربیان مجرب، زمینه تربیت بسیجی تراز انقلاب اسلامی فراهم شود؛ بسیجی‌ای که با فکر و اندیشه انقلابی آماده دفاع از ارزش‌ها و مقابله با هجمه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

سردار مسلمی همچنین به نقش مسجد، مدرسه و خانواده در تربیت نسل جوان اشاره کرد و گفت: مسجد مهم‌ترین مرجع تعلیم و تربیت است و مربیان صالحین با استفاده از ظرفیت مساجد می‌توانند فتنه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: عبور از بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دفاعی تنها با شبکه‌سازی و جبهه‌سازی نیروهای انقلابی امکان‌پذیر است و طرح محله مهدوی نمونه موفقی است که مردم را به محور حل مسائل محلی و اجتماعی بدل می‌کند. در این مدل، با همراهی امام محله و مسجد، مشکلات از پایین به بالا شناسایی و رفع می‌شوند و همین امر انسجام اجتماعی و حکمرانی مردمی و اسلامی را عینیت می‌بخشد.