به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم ضمن اشاره به رسالت خطیر رسانه‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای که در چارچوب انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند، باید همواره محورهای اصلی انقلاب را در دستور کار خود قرار دهند. رسانه‌ها نه تنها اخبار و اطلاعات صحیح را به مردم منتقل می‌کنند، بلکه باید با تبیین صحیح و دقیق مسائل، روحیه امید و مقاومت را در دل‌ها تقویت کنند.



وی افزود: رسانه‌ها علاوه بر نقش اطلاع‌رسانی، باید به عنوان یک پیش‌قراول در برابر هجمه‌های دشمنان فرهنگ و هویت اسلامی عمل کنند. ما امروز در عصر روایت‌ها قرار داریم که دشمنان در تلاش‌اند تا با تحریف واقعیت‌ها و دامن‌زدن به شکاف‌های اجتماعی، وحدت ملت را تضعیف کنند.



گرزین در ادامه تأکید کرد: مهمترین وظیفه رسانه‌ها، تقویت وحدت میان آحاد مردم و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات و فرصت‌های پیش‌رو است، باید با صدای بلند، مروج ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انقلابی باشند تا نسل‌های آینده نیز به‌درستی با اصول انقلاب آشنا شوند.



وی همچنین یادآور شد: در شرایط کنونی که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و ناامیدی هستند، نیاز است رسانه‌ها در جهت تبیین دستاوردهای انقلاب و تأکید بر پیروزی‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های علمی، فناوری و فرهنگی فعالیت کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: امروز میدان نبرد اصلی، میدان روایت و جنگ رسانه‌ای است، ارزش کار خبرنگاران متعهد و انقلابی، نه‌تنها کمتر از مجاهدان خط مقدم نیست، بلکه در تثبیت حقیقت و صیانت از هویت فرهنگی و دینی جامعه، جایگاهی بی‌بدیل دارد.



سازمان تبلیغات اسلامی، رسانه را همسنگر مؤثر خود در تبیین معارف الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند و این همراهی را سرمایه‌ای گران‌بها برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی قلمداد می‌کند.