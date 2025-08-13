سفر «فیدان» به قطر و گفتگو درباره سوریه و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، قرار است «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفری ۲ روزه عازم قطر شود.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه ترکیه ۱۳ و ۱۴ آگوست (امروز و فردا) در قطر به سر خواهد برد.

منابع آگاه در این خصوص گفتند که انتظار می‌رود دیدارهای فیدان در قطر به بررسی مشارکت راهبردی رو به رشد بین آنکارا و دوحه در همه زمینه‌ها پرداخته و راه‌های جدید همکاری در دوره آینده را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

همچنین انتظار می‌رود این دیدارها شامل مقدمات یازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی میان دو کشور باشد که قرار است امسال به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، در دوحه برگزار شود.

به گزارش آناتولی، در دیدارهای «هاکان فیدان» پیرامون مسائل منطقه‌ای، به ویژه غزه و سوریه رایزنی‌هایی انجام خواهد شد.