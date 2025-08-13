به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم معاونان و رؤسای انجمنهای هنری، خواستار برگزاری جلسات کارشناسی برای طراحی چارچوب مناسب برنامههای فرهنگی استان شد.
استاندار قم با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم فرهنگی صرفاً یک رویداد سالانه نیست بلکه باید منجر به تحولات پایدار در جامعه شود، افزود: حمایت از تولیدات هنری و رفع مشکلات فعالان این حوزه از اولویتهای استان است.
وی همچنین حل مشکلات صنف چاپ و نشر و توسعه نمایشگاههای تخصصی از جمله نمایشگاه کتاب را از مهمترین اقدامات مورد نیاز عنوان کرد.
بهنامجو با اشاره به رویکرد محلهمحوری در اجرای برنامهها بیان کرد: مشارکت مردم در شناسایی نیازها و اولویتهای محلات نقش کلیدی در موفقیت برنامههای فرهنگی دارد.
وی توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر را راهی برای کمک به رشد اقتصادی استان دانست و گفت: تقویت بازار تولیدات هنری مانند پوشاک، فیلم و هنرهای تجسمی میتواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.
استاندار قم تأکید کرد: همکاری دستگاههای اجرایی و انجمنهای هنری برای تولید محتوای هدفمند و اثرگذار، قم را به عنوان مبدأ تحولات فرهنگی در عرصههای هنری و رسانهای پیشرو خواهد کرد.
بهنامجو همچنین به اهمیت برنامهریزی جامع برای جذب گردشگر اشاره کرد و افزود: متوسط مدت اقامت مسافران در قم کمتر از یک روز است که باید با ارائه خدمات فرهنگی و زیارتی جذاب و توسعه زیرساختها، این زمان افزایش یابد.
وی خواستار ارائه ایدهها و پیشنهادهای کارشناسی برای غنیسازی برنامههای فرهنگی و افزایش جذابیتهای گردشگری شد و بر همکاری دستگاهها برای تحقق این اهداف تأکید کرد.
