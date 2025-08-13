به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در خاتمه بازدید از یک مرکز خدمات گردشگری در سمنان بیان کرد: این بازدید به منظور رسیدگی به مشکلات و موانع واحد خدمات گردشگری در استان سمنان صورت گرفته است.
وی افزود: در این بازدید مقرر شد حمایتهای قانونی لازم برای اخذ مجوزهای تبلیغاتی از نهادهای ذیربط، در دستور کار قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: حضور میدانی در واحدهای سرمایهگذاری که ظرفیت اشتغالزایی و استمرار فعالیت در آنها فراهم شده، فرصتی ارزشمند برای شناسایی دقیق موانع و قابلیتهای اقتصادی است.
اکبری همچنین افزود: زمانی که مشکلات از نزدیک و در بستر واقعی بررسی میشود، تصمیمگیریها دقیقتر، و حمایتها هدفمندتر و اثربخشتر خواهد بود.
وی افزود: دستگاه قضائی در کنار سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند، ایستاده و از ادامه مسیر آنان پشتیبانی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: تأکید ما این است که اختلافات بانکی یا مشکلات مالی، نباید موجب توقف فعالیتهای اقتصادی اشتغالزا شود.
