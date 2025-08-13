  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

پشتیبانی قضایی از کسب‌وکارهای گردشگری در استان سمنان

پشتیبانی قضایی از کسب‌وکارهای گردشگری در استان سمنان

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان بر حمایت قضایی از واحدهای اشتغال‌زا تأکید کرد و گفت: بررسی مشکلات از نزدیک منجر به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و حمایت‌های هدفمندتر از سرمایه‌گذاران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در خاتمه بازدید از یک مرکز خدمات گردشگری در سمنان بیان کرد: این بازدید به منظور رسیدگی به مشکلات و موانع واحد خدمات گردشگری در استان سمنان صورت گرفته است.

وی افزود: در این بازدید مقرر شد حمایت‌های قانونی لازم برای اخذ مجوزهای تبلیغاتی از نهادهای ذی‌ربط، در دستور کار قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: حضور میدانی در واحدهای سرمایه‌گذاری که ظرفیت اشتغال‌زایی و استمرار فعالیت در آن‌ها فراهم شده، فرصتی ارزشمند برای شناسایی دقیق موانع و قابلیت‌های اقتصادی است.

اکبری همچنین افزود: زمانی که مشکلات از نزدیک و در بستر واقعی بررسی می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، و حمایت‌ها هدفمندتر و اثربخش‌تر خواهد بود.

وی افزود: دستگاه قضائی در کنار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، ایستاده و از ادامه مسیر آنان پشتیبانی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: تأکید ما این است که اختلافات بانکی یا مشکلات مالی، نباید موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا شود.

کد خبر 6559824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها