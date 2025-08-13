  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

دیدار کاردار مصر در لبنان با نماینده حزب الله

دیدار کاردار مصر در لبنان با نماینده حزب الله

کاردار سفارت مصر در بیروت با نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی عمار نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در دفترش میزبان هانی خضر کاردار سفارت مصر در بیروت بود.

در این دیدار که در دفتر علی عمار برگزار شد مسائل داخلی لبنان بررسی شد و دو طرف بر لزوم حفظ توافق داخلی و صلح اجتماعی در شرایط دشوار کنونی که لبنان با آن روبرو است، اتفاق نظر داشتند.

در این دیدار همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است که این دیدار در شرایطی انجام می شود که اخیرا دولت لبنان تصمیم آمریکایی علیه سلاح مقاومت اتخاذ کرد.

کد خبر 6559844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها