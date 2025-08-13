دیدار کاردار مصر در لبنان با نماینده حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی عمار نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در دفترش میزبان هانی خضر کاردار سفارت مصر در بیروت بود.

در این دیدار که در دفتر علی عمار برگزار شد مسائل داخلی لبنان بررسی شد و دو طرف بر لزوم حفظ توافق داخلی و صلح اجتماعی در شرایط دشوار کنونی که لبنان با آن روبرو است، اتفاق نظر داشتند.

در این دیدار همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است که این دیدار در شرایطی انجام می شود که اخیرا دولت لبنان تصمیم آمریکایی علیه سلاح مقاومت اتخاذ کرد.