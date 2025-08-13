  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

بسته خبری ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ استان مرکزی

بسته خبری ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ استان مرکزی

اراک- در بسته خبری چهارشنبه به مهمترین رخدادهای استان مرکزی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه می‌پردازیم.

دریافت 15 MB
کد خبر 6559914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها