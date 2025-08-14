به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: آمار تصادفات فوتی و مجروح در پنج استان مرزی اربعین کاهش قابل توجهی داشته است. از ۴ مرداد تاکنون، تعداد فوتی‌ها با کاهش ۱۹ درصدی به ۱۴۹ نفر رسید که ۳۶ نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین تعداد مجروحان با کاهش ۵۸۱ نفر، به ۳ هزار و ۳۶۲ نفر رسید که معادل ۱۵ درصد کاهش است.

آمار فوتی و مجروحان زائران

وی تصریح کرد: از مجموع این حوادث، فوتی زائران ۲۲ نفر بود که نسبت به ۲۵ نفر سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تعداد مجروحان زائر با کاهش ۲۹ نفر، به ۱۳۵ نفر رسید که ۲۵ درصد کمتر از سال قبل است. در مجموع، تعداد فوتی‌ها و مجروحان زائران به ۱۵۷ نفر رسید که ۳۲ نفر و معادل ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته است.

استان‌های دارای افزایش آمار

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با وجود این روند کاهشی، استان‌های آذربایجان غربی و ایلام افزایش آمار فوتی‌ها را ثبت کردند؛ به‌طوری که آذربایجان غربی با ۳۸ فوتی، ۲۷ درصد و ایلام با ۱۷ فوتی، ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشتند. همچنین استان ایلام با ثبت ۳۳۰ مجروح، ۱۰ درصد افزایش مجروحان را تجربه کرد.

ساعات پرخطر و علل اصلی حوادث

وی با اشاره به بازه‌های زمانی پرخطر گفت: بیشترین تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۴ هرکدام با ۲۳ درصد و ساعت ۸ تا ۱۲ با ۲۱ درصد سهم ثبت شده است. سهم تصادفات در ساعات ۲۰ تا ۲۴، ۲۴ تا ۴ و ۸ تا ۱۲ نسبت به سال قبل افزایش یافته که علت اصلی آن خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، به‌ویژه در مسیرهای برگشت، بوده است. بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تغییر مسیر ناگهانی یا انحراف به چپ بوده و واژگونی خودروها سهم بالایی در این میان داشته است.

وضعیت جاده‌ها و نوع وسایل نقلیه

سردار حسینی تصریح کرد: راه‌های فرعی با سه درصد افزایش، سهم بیشتری در تصادفات فوتی و جرحی داشتند و تصادفات مربوط به کامیون‌ها نیز ۱.۵ درصد رشد داشته است.

آمار عبور زائران از مرزها

وی افزود: از ابتدای طرح اربعین در ۳ مرداد تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، بیش از ۶.۳ میلیون نفر زائر از مرزهای کشور عبور کرده‌اند که شامل ۳.۶ میلیون خروجی و ۲.۷ میلیون ورودی است. همچنان حدود ۹۴۵ هزار نفر زائر در عراق باقی مانده‌اند که معادل ۲۶ درصد کل زائران خارج‌شده از کشور است.

سهم مرزها در تردد زائران

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مرز مهران با ۴۳ درصد بیشترین سهم خروج و ورود را دارد و پس از آن مرزهای شلمچه با ۲۷ درصد، خسروی ۱۳ درصد، چذابه ۸ درصد، هوایی ۵ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق یک درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آمار تردد وسایل نقلیه

وی افزود: حجم کل تردد وسایل نقلیه در پنج استان مرزی ۶۵.۵ میلیون تردد بوده که یک درصد کاهش یافته است. تردد اتوبوس‌ها با ۹۲۷ هزار مورد، ۱۱ درصد کاهش داشته اما تردد خودروهای سواری و وانت با ۵۵.۵ میلیون تردد، ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. کردستان، ایلام و خوزستان به ترتیب ۱۹، ۱۰ و ۳ درصد افزایش تردد داشتند و در مقابل، آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب ۱۷ و ۵ درصد کاهش ثبت کردند.

توصیه‌های پایانی پلیس راهور

وی در پایان توصیه کرد: زائران و رانندگان حتماً پس از استراحت کامل در موکب‌های بین‌راهی و محل‌های پیش‌بینی‌شده، ادامه مسیر دهند تا از وقوع تصادفات جلوگیری شود.