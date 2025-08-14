هنرستان هنرهای زیبا در سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در نشست هماهنگی عقد تفاهم‌نامه مشترک برای راه‌اندازی هنرستان هنرهای زیبا، از آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان این هنرستان از شنبه هفته آینده خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه سمنان در عرصه تولیدات سینمایی و تنوع لوکیشن‌های آن، گفت: پیرو جلسه تصمیم‌گیری در خصوص معرفی سمنان به عنوان «سرزمین لوکیشن‌های متنوع سینمایی» و وعده‌ای که پیش‌تر در خصوص راه‌اندازی رشته سینما داده شده بود، این هدف امروز محقق شد.

فرماندار سمنان گفت: مقرر شده ثبت‌نام دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش و تأمین تجهیزات و سایر نیازمندی‌ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و پارک علم و فناوری دانشگاه انجام گیرد.

صمیمیان افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، برای دختران سه رشته شامل سینما، هنرهای تجسمی و موسیقی در سه پایه و ۹ کلاس و برای پسران در دو رشته سینما و هنرهای تجسمی در سه پایه و سه کلاس راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: همچنین پیگیری اخذ مجوز رشته موسیقی برای پسران بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

فرماندار سمنان گفت: مطالعات مربوط به تخصیص اعتبار برای احداث ساختمان ویژه هنرستان هنرهای زیبا در سال آینده نیز در دستور کار قرار گرفته است.