مهلت ۱۵ روزه برای اصلاح نقشه مخازن سوخت فرودگاه شهدای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه سمنان با اشاره به تفاهم‌نامه چهارجانبه میان نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، شرکت نفت، شهرداری و فرودگاه اظهار داشت: این تفاهم نامه نوید روزهای خوبی را می دهد.

وی درباره این تفاهم نامه افزود: با اصلاحات انجام‌شده در مفاد تفاهم‌نامه و تأیید اعضا، مقرر شد شرکت نفت نسبت به اصلاح نهایی و اخذ امضاهای لازم حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام کند.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت تسهیل روند اجرایی پروژه افزود: به منظور تسریع در اجرای امور عمرانی فرودگاه، مقرر شد شرکت نفت، شهرداری و مدیریت فرودگاه نسبت به معرفی نمایندگان تام‌الاختیار جهت پیگیری مستمر امور اجرایی حداکثر ظرف سه روز اقدام کنند.

صمیمیان با اشاره به لزوم بازنگری در نقشه‌های اجرایی مخزن سوخت فرودگاه بیان کرد: با توجه به تیپ بودن نقشه‌ها و نیاز به اعمال برخی اصلاحات متناسب با شرایط فرودگاه سمنان، مقرر شد شرکت نفت با همکاری شهرداری، بررسی‌های لازم را انجام داده و نقشه‌های اصلاح‌شده را حداکثر ظرف ۱۵ روز به شهرداری و فرودگاه اعلام کند.

وی ادامه داد: با توجه به تأمین اعتبار انجام‌شده در بودجه شهرداری، مقرر شد اولویت‌های هزینه‌کرد شامل عملیات عمرانی، خرید تجهیزات و انشعابات با هماهنگی شرکت نفت توسط فرودگاه به شهرداری اعلام شود.

فرمانداری سمنان همچنین افزود: شرکت نفت موظف است ظرفیت مورد نیاز انشعابات را حداکثر ظرف سه روز به شهرداری و فرودگاه اعلام کرده و هماهنگی‌های اجرایی لازم را انجام دهد.