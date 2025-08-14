«روضه هنر عاشورایی» حرکت فرهنگی و اجتماعی برای انتقال پیام عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پتگر درباره اهمیت برگزاری این رویداد هنری، اظهار کرد: امروز هم زمان با اربعین حسینی، برگزاری رویداد فرهنگی با موضوع عاشورا و پیوند آن با وقایع جاری، به ویژه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، فرصتی استثنایی برای تبیین پیامهای عاشورا و بیداری جهانی، است.
هنرمند پیشکسوت انقلابی تاکید کرد: این رویداد نه تنها یک نمایش هنری، بلکه یک حرکت فرهنگی و اجتماعی است که میتواند درک عمیقتری از مظلومیت انسانها و پیام عاشورا را، به جامعه، منتقل کند.
وی بیان کرد: در طول تاریخ، عاشورا نماد ایستادگی در برابر ظلم و بیعدالتی بوده است. اکنون، با توجه به جنایات اسرائیل در غزه، ما با یک عاشورای جدید مواجه هستیم. این پیوند بین عاشورا و وقایع امروز، نشاندهنده این است که پیام امام حسین (ع) فراتر از زمان و مکان است و همواره در دل انسانهای آزاداندیش، زنده است.
پتگر درباره اثر هنری خود توضیح داد: من تصویر خیمه سوخته و بانویی که به نماد حضرت زینب (س) اشاره دارد را کشیدم که به خوبی نشاندهنده درد و رنج مادران و خانوادههای شهداست. تابوتهایی که در دست مردم است، نمادی از فراق و عزاداری برای عزیزان از دست رفته است. این تصاویر، همدلی و همبستگی بشریت را در مواجهه با ظلم، به تصویر میکشند.
هنرمند پیشکسوت انقلابی با اشاره به برگزاری رویداد «روضه هنر عاشورایی» در حرم مطهر رضوی و حضور هنرمندان در چنین فضایی را، بسیار ارزشمند دانست و افزود: برگزاری این رویداد در حرم امام رضا (ع) فرصتی است که میتواند به عنوان یک الگو برای فعالیتهای فرهنگی دیگر در دانشگاهها و مراکز هنری باشد. این حرکت، میتواند به عنوان یک کانون فرهنگی اسلامی در سطح جهانی شناخته شود و به تداوم و گسترش فعالیتهای فرهنگی در راستای بیداری اسلامی، کمک کند.
وی با بیان اینکه این رویداد میتواند نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی ما باشد، اضافه کرد: با توجه به بنبستهای فرهنگی در غرب، ما باید از این فرصت استفاده کنیم و افکار و ایدههای نو را از شرق به جهان، معرفی کنیم.
پتگر خاطر نشان کرد: این حرکت نه تنها به احیای فرهنگ اسلامی کمک میکند، بلکه میتواند الهامبخش نسلهای آینده باشد. امیدوارم این رویداد بتواند تأثیرات عمیق و ماندگاری را در جامعه ایجاد کند و ما را در مسیر تحقق آرمانهای امام حسین (ع)، یاری دهد.
