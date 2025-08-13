روضه هنری عاشورا رزقی از عنایت اهل بیت (ع) است

در آستانه اربعین حسینی و ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، رویداد هنری «روضه هنری عاشورا» با حضور جمعی از هنرمندان پیشگام هنر انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام رضا (ع) در حال برگزاری است که در همین رابطه سید حمید شریفی، هنرمند پیشکسوت نقاشی در گفتگو با خبرنگار مهر خلق اثر خود را در این برنامه عنایتی ویژه از اهل بیت (ع) دانست.

این هنرمند در ادامه بیان کرد: توفیق داریم که در این ایام و در کنار هنرمندان متعهد و انقلابی و جمعی از نقاشان، آثاری با موضوع عاشورا خلق کنیم و عرض ارادتی به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) داشته باشیم. کاری که من در حال ساخت آن هستم، بیان نمادینی از روز عاشورا و برداشت شخصی‌ام از این واقعه عظیم است؛ یک نکته کوچک اما عمیق که در قالب تصویر به مخاطب ارائه می‌شود، به امید اینکه پذیرفته شود و بهره‌ای نصیب بینندگان شود.

وی با تأکید بر نقش معنوی این حضور گفت: این فرصت در حقیقت رزق و عنایت امام رضا (ع) و اهل‌بیت (ع) است که شامل حال ما شد و افتخار دارم در چنین مکان و ایامی مقدس، هنری را که در مسیر دین و انقلاب شکل گرفته، به محضر شهیدان کربلا تقدیم کنم.

گفتنی است؛ رویداد هنری «روضه هنری عاشورا» علاوه بر خلق آثار با محوریت فرهنگ عاشورا، بستری برای پیوند عمیق میان هنر متعهد، اعتقادات مذهبی و شور حسینی فراهم کرده است.