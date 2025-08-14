راهپیمایی اربعین سرشار از مفاهیم اخلاقی، انسانی و الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار هنرمندان شرکت‌کننده در رویداد «روضه هنری عاشورا» ضمن تسلیت رحلت استاد فرشچیان، اظهار کرد: این هنرمند برجسته، متعهد و متدین، تمام هنر فاخر و ارزشمند خود را که در قله هنر قرار داشت، در خدمت انسانیت، معارف دین، تربیت انسان‌ها و ارزش‌های والای بشری قرار داد. امیدوار هستیم چنین هنرمندانی چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر هنر و معنویت باشند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: از خداوند متعال مسئلت دارم که روح پاک این هنرمند متعهد و دلسوز، که مایه افتخار ایرانیان بود، با حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) محشور فرماید.

وی با اشاره به گردهمایی جمعی از هنرمندان نقاش کشورمان در حرم مطهر رضوی، عنوان کرد: امیدوارم این برنامه سرآغازی باشد برای حرکت‌های هنری در سطح جهان، از خانه حضرت رضا (ع).

مروی اظهار کرد: خداوند متعال برترین هنرمند عالم است. همان‌طور که نقاشی، هرچه بیشتر از طبیعت الهام گرفته و به اصل و حقیقت طبیعت نزدیک‌تر باشد، ارزشمندتر و فاخرتر است، به همین ترتیب، خداوند که آفریننده طبیعت و همه هستی است، عالی‌ترین هنرمند است. یکی از اسماً الهی که این حقیقت را به زیبایی نشان می‌دهد، «مصور» است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جایگاه هنر و هنرمندان در سیره‌ی حضرات معصومین (ع)، گفت: تأمل در زندگی معصومین (ع) نشان می‌دهد که توجه به هنر و هنرمندان جایگاهی بسیار برجسته داشته است؛ ائمه اطهار (ع) به هنر و هنرمندان اهمیت فراوان می‌دادند، چراکه به قدرت و تأثیر هنر واقف بودند و می‌دانستند که هنر می‌تواند هم سازنده باشد و هم مخرب.

وی درباره تأثیرگذاری هنر در انتقال مفاهیم و ماندگاری آن در اذهان، بیان کرد: محتواهایی که در قالب هنر عرضه می‌شوند، ماندگاری خاصی در ذهن‌ها دارند و به‌راحتی در خاطر ثبت می‌شوند. خداوند انسان را به‌گونه‌ای آفریده که یک شعر زیبا یا یک تصویر دلنشین در ذهن او باقی می‌ماند و نقش می‌بندد.

مروی در خصوص نقش هنر در انتقال مفاهیم دینی به جامعه، عنوان کرد: مفاهیم دینی باید از طریق هنر به جامعه منتقل شوند، چراکه هنر، زبانی نافذ و ماندگار است. اما در آثار هنری نباید تنها به یک بُعد از زندگی اهل‌بیت (ع) بسنده کنیم. به‌عنوان نمونه، ما زمانی می‌توانیم امام حسین (ع) را به درستی معرفی کنیم که تصویری جامع و کامل از جایگاه رفیع و سیره ایشان ارائه دهیم.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: ماه زیباست، اما همیشه وقتی از زیبایی کامل سخن می‌گوئیم، آن را به ماه شب چهارده تشبیه می‌کنیم، زیرا در آن شب، ماه به کمال خود می‌رسد. ما نیز باید اهل‌بیت (ع) را همچون ماه شب چهارده، کامل و همه‌جانبه معرفی کنیم تا مخاطب، حقیقت نورانیت آن بزرگواران را بهتر درک کند.

وی اظهار کرد: زندگی ائمه اطهار (ع) سرشار از کرامت، بزرگواری، انسانیت و مجموعه‌ای از والاترین فضیلت‌های اخلاقی است. هر بخش از زندگی آن بزرگواران، تجلی کامل از ارزش‌های الهی و انسانی است که الگویی بی‌بدیل برای تمام بشریت ارائه می‌دهد.

ضرورت معرفت عمیق در شور نسبت به اهل‌بیت (ع)

مروی در خصوص شور و هیجان نسبت به اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: شور و هیجان نسبت به ائمه اطهار (ع) در جای خود ارزشمند و ضروری است، اما باید توجه داشت که اگر این احساسات از پشتوانه معرفتی عمیق و استواری برخوردار نباشد، همچون موج دریا خواهد بود که پس از تلاطمی زودگذر، فرومی‌نشیند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: زندگی پربار امام رضا (ع)، از مناظرات علمی و مردم‌داری تا نوعدوستی، عبادات خالصانه، تواضع و مبارزات ایشان، باید در قالب آثار هنری به جامعه عرضه شود. این مفاهیم، اسوه‌های عملی برای امروز ما هستند و هنرمندان با زبان هنر می‌توانند آن را به تصویر بکشند.

وی در ادامه با اشاره به پدیده‌ی اربعین گفت: اربعین پدیده‌ای منحصربه‌فرد و نمونه‌ی عینی جامعه‌ی مهدوی است. در این رویداد عظیم، حتی اگر زائر بدون هیچ پولی باشد، از گرم‌ترین استقبال، بهترین غذاها، چای، قهوه و مکانی برای استراحت برخوردار می‌شود؛ گاهی فراتر از خانه‌ی خودش. در اینجا، نوعدوستی و گذشت نه‌تنها یک شعار، بلکه در هر قدم به عینیت می‌پیوندد.

نقش هنرمندان در انتقال پیام ارزشمند اربعین

مروی درباره اهمیت معنوی اربعین بیان کرد: اربعین، کتابخانه‌ای زنده از معرفت است. اگر چشم بینا داشته باشیم، در هر گوشه‌اش درس‌های انسانیت و ایمان نهفته است. این راهپیمایی، معدنی از طلای نابِ ارزش‌هاست که هنرمندان با هنرشان باید آن را استخراج کنند. همان‌طور که طلا از دل معدن بیرون می‌آید، هنرمندان باید حقیقت اربعین را استخراج و به جامعه منتقل کنند.

تولیت آستان قدس رضوی درباره نقش هنرمندان در بازتاب رویداد معنوی اربعین خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم ظهور را برای مردم ترسیم کنیم، باید اربعین را جلوه‌ای از عصر موعود بدانیم. هنرمندانی که این رویداد را از منظر معنویت و همبستگی روایت کنند، در حقیقت، پیش‌درآمدی از جامعه آرمانی مهدوی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی به جنایات اخیر در غزه اشاره کرد و بیان داشت: امروز شاهد جنایاتی در غزه هستیم که نه‌تنها کم‌نظیر، بلکه شاید بتوان گفت بی‌سابقه در تاریخ است. اما از دل این فجایع انسانی، حقایقی عمیق و ارزشمند سر برمی‌آورد. آنچه در غزه می‌گذرد، با وجود تمام سانسورها و لاپوشانی‌های رسانه‌ای، پرده‌برداری بزرگی از حقیقت تمدن غرب است. دروغ‌های لیبرالیسم غربی درباره حقوق بشر آشکار شده و پوچی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و شعارهای حقوق بشری غرب در عمل نمایان گردیده است.

مروی تصریح کرد: جنایات غزه، ذهنیت بسیاری از انسان‌های آزاده در سراسر جهان را دگرگون کرده و ماهیت واقعی تمدن غربی را برای همگان آشکار ساخته است. این واقعیت، همچون آیینه‌ای، پوچی شعارهای آزادی و حقوق بشر غرب را نمایان کرده است. امروز، وجدان‌های بیدار جهان دریافته‌اند که پشت شعارهای فریبنده‌ی غرب درباره حقوق بشر و دموکراسی، هیچ حقیقتی جز منافع استعماری وجود ندارد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: این شرایط، تهدید و فرصت را توأمان دارد و هنرمندان باید از این فرصت استفاده کنند تا چهره‌ی واقعی فرهنگ غرب را آشکار ساخته و پیام حق را به جهانیان برسانند.