به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جاماندگان اربعین صبح پنجشنبه و همزمان با اربعین حسینی در شهرستانهای استان تهران با حضور گسترده مردم آغاز شد.
زائران از شهرهایی مانند ورامین، قرچک و اسلامشهر به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری در حرکت هستند و در شهرهایی مانند دماوند و دیگر مناطق استان تهران نیز شاهد حرکت پیاده مردم مؤمن و خداجو در میرهای تعیین شده هستیم.
در دماوند، مردم از امامزاده کوهان به سمت امامزاده عیسی در روستای زیارت مسیر ۱۱ کیلومتری را طی خواهند کرد
این مراسم با قرائت زیارت اربعین همراه بود و موکبهای متعددی در مسیر برای خدمترسانی به عزاداران برپا شدهاند.
این راهپیمایی، که با گرامیداشت شهدا برگزار میشود، جلوهای از وحدت و ارادت مردم به امام حسین (ع) است.
تکمیل می شود…
نظر شما