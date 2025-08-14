به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح امروز پنجشنبه در جریان سفر خود به این استان و در دیدار با نماینده ولیفقیه در ایلام اظهار داشت: خدمت به زائران امام حسین (ع) یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است و توفیقی است که همه ما آرزوی آن را داریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه ایلام در حوزه گردشگری مذهبی، افزود: باید از این فرصت معنوی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در میان مردم استفاده شود.
سخنگوی دولت یادآور شد: ایلام استانی غنی از منابع طبیعی و دارای مردمانی شریف است که در طول سالهای گذشته همواره با میزبانی شایسته از زوار اربعین حسینی خوش درخشیدهاند.
مهاجرانی با بیان اینکه احیای پیادهروی اربعین، چهره ایلام را بهخوبی در سطح کشور معرفی کرده است، تصریح کرد: این رویداد عظیم علاوه بر معنویت، ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی بسیاری برای استان به همراه دارد که باید به بهترین شکل مدیریت و بهرهبرداری شود.
نظر شما