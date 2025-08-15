به گزارش خبرنگار مهر، مورخ جمعه بیست و چهارم مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز در محدوده دریایی استان وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران گاه رعد و برق در استان پیش بینی می‌شود.

امروز و فردا (شنبه) با وزش باد نسبتاً شدید شرقی- جنوب شرقی، دریا (بویژه در تنگه هرمز) مواج خواهد شد. توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک جلوگیری گردد.

بیشینه سرعت باد در امروز (جمعه) و شنبه به بیش از ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به محدوده ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت بپذیرد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است. در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

به لحاظ دمایی با توجه به افزایش رطوبت نسبی در طول روز از میزان شدت گرما کاسته خواهد شد.