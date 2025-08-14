  1. بین الملل
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۸

تداوم آتش‌سوزی جنگل‌ها در یونان؛ هزاران نفر تخلیه شدند

تداوم آتش‌سوزی جنگل‌ها در سراسر یونان برای دومین روز و تهدید روستاها و شهرها و جزایر تفریحی در غرب این کشور، کار آتش‌نشانان را برای مهار حریق دشوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تداوم آتش‌سوزی جنگل‌ها و سرایت آتش به روستاها و مناطق مسکونی در نزدیکی شهر «پاتراس» و همچنین دو جزیره تفریحی، مهار این حریق گسترده را دشوارتر کرده است.

از روز سه‌شنبه تاکنون، آتش خانه‌ها، مزارع و کارخانه‌ها را سوزانده و به تخلیه هزاران شهروند و گردشگر منجر شده است.

ده‌ها نفر نیز به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق دود راهی بیمارستان شده‌اند. همچنین حدود ۱۳ آتش‌نشان نیز به دلیل سوختگی و سایر جراحات تحت درمان قرار دارند.

حدود پنج هزار آتش‌نشان با ۳۳ هواپیما از سپیده‌دم برای مهار شعله‌های آتش که باد و شرایط آب و هوایی گرم و خشک در نزدیکی پاتراس به آن دامن زده است، به منطقه اعزام شده‌اند. جزایر تفریحی «خیوس» و «زاکینتوس» و دست کم سه نقطه گردشگری دور از ساحل تحت‌الشعاع حریق قرار گرفته‌اند.

