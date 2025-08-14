اقدامات پلیس تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، گفت: امروز در ام‌القرای جهان تشیع، تهران بزرگ، شاهد حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی هستیم. از ساعات اولیه صبح، حرکت زائران آغاز شده و پلیس پایتخت افتخار دارد تأمین امنیت مسیرها و راهپیمایان را برعهده داشته باشد.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شده و از روز گذشته، اقدامات عملیاتی برای برگزاری این مراسم شروع شده است. در چهار مسیر اصلی که در مجموع ۳۵ کیلومتر طول دارند، عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی به‌طور کامل مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: تا این لحظه، به لطف خدا هیچ‌گونه مشکل یا تهدید امنیتی در مسیرهای راهپیمایی گزارش نشده است. خدمتگزاری به مردم شریف و زائران حسینی در این روز معنوی، مایه افتخار پلیس تهران بزرگ است.