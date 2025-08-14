  1. جامعه
اقدامات پلیس تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شده و از روز گذشته، اقدامات عملیاتی برای برگزاری این مراسم انجام شده است.

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، گفت: امروز در ام‌القرای جهان تشیع، تهران بزرگ، شاهد حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی هستیم. از ساعات اولیه صبح، حرکت زائران آغاز شده و پلیس پایتخت افتخار دارد تأمین امنیت مسیرها و راهپیمایان را برعهده داشته باشد.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شده و از روز گذشته، اقدامات عملیاتی برای برگزاری این مراسم شروع شده است. در چهار مسیر اصلی که در مجموع ۳۵ کیلومتر طول دارند، عوامل انتظامی و راهنمایی و رانندگی به‌طور کامل مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: تا این لحظه، به لطف خدا هیچ‌گونه مشکل یا تهدید امنیتی در مسیرهای راهپیمایی گزارش نشده است. خدمتگزاری به مردم شریف و زائران حسینی در این روز معنوی، مایه افتخار پلیس تهران بزرگ است.

