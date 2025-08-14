https://mehrnews.com/x38Mf3 ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۹ کد خبر 6560072 استانها تهران استانها تهران ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۹ آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرری؛ خیل عاشقان در مسیر حرم ری- همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین صبح پنجشنبه در شهرری آغاز شد. دریافت 4 MB کد خبر 6560072 کپی شد مطالب مرتبط کتاب «کوثر اربعین» تألیف آیت الله جوادی آملی با هر عمود با هر قدم، در سینهام شوق حرم... زوار از وسایط نقلیه عمومی برای سفر اربعین استفاده کنند برچسبها راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین حسینی شهرری
