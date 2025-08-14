  1. استانها
آغاز مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی در قزوین

قزوین – مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی از دقایقی پیش همزمان با روز اربعین حسینی در شهر قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی از دقایقی پیش همزمان با روز اربعین حسینی، با حضور گسترده مردم در شهر قزوین آغاز شد.

این آئین معنوی از میدان میرعماد آغاز شده و عزاداران با حرکت دسته‌جات به سوی آستان مقدس امامزاده حسین (ع)، مسیر عشق و معرفت را طی می‌کنند. در مسیر اصلی، بیش از ۵۰ موکب خدماتی و فرهنگی به زائران و جاماندگان خدمت‌رسانی می‌کنند.

مراسم امسال با شعار «ایران، اقتدار و ولایت» و مشارکت مردمی در ۱۲۵ نقطه استان برگزار می‌شود و جلوه‌ای باشکوه از همبستگی دینی و عشق به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.

