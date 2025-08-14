به گزارش خبرنگار مهر، پیاده‌روی اربعین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات بشری مسلمانان، فرصت بی‌نظیری برای انتقال مفاهیم دینی، فرهنگی و اجتماعی به نسل‌های آینده است. بازی موبایلی «کودکان اربعین» برای بچه‌هایی که سابقه حضور در مراسم پیاده روی اربعین را نداشته‌اند؛ فرصت خوبی است تا به صورت مجازی با این مراسم آشنا شوند.

«کودکان اربعین» یک بازی موبایلی است که با هدف آشنایی کودکان با مفاهیم و آداب پیاده‌روی اربعین طراحی شده است. این بازی به کودکان اجازه می‌دهد تا در قالب بازی‌های مختلفی مانند موکب‌داری، عبور از مرز و زیارت اماکن مقدس، با حال و هوای این رویداد معنوی آشنا شوند.

مخاطب این بازی کودکان ۴ تا ۹ سال و با موضوع پیاده‌روی اربعین است. کودکان در این بازی با مفاهیمی همچون موکب‌داری، عبور از مرز، زیارت اماکن مقدس آشنا می‌شوند.

آشنایی با آداب و رسوم اربعین، تقویت هویت دینی و ملی و شکل‌گیری تصویر ذهنی مثبت از پیاده‌روی اربعین از اهداف این بازی به شمار می‌رود.

کودکان اربعین یک بازی سالم و آموزنده با موضوع سفر پیاده‌روی اربعین برای کودکان است که در قالب سرگرمی بازیکنان را با نکات آموزشی این سفر معنوی آشنا می‌کند. در این بازی کودکان با چالش‌های مختلفی مانند موکب داری، عبور از مرز، مدیریت هزینه‌ها و زیارت اماکن مقدس کربلا روبرو می‌شوند و در قالب بازی با مفاهیم دینی آشنا می‌شوند. این بازی به طور مستقیم سبب تقویت هویت دینی و ملی کودکان شده و به شکل‌گیری تصویر ذهنی آنها در مورد پیاده‌روی اربعین کمک خواهد کرد.

هدف اصلی از طراحی این بازی، پر کردن خلأ محصولات کودکانه با موضوع اربعین و فراهم آوردن فرصتی برای تجربه مجازی این سفر معنوی برای کودکانی است که شاید امکان حضور فیزیکی نداشته باشند.

این بازی توسط مرکز نوآوری خانواده و کودک مهاد ساخته شده است. انجام بازی نیاز به اینترنت ندارد؛ ولی در صورت اتصال به اینترنت امکانات بیشتری در بازی فعال می‌شود. روند بازی ساده و در ۱۳ مرحله طراحی شده است. هر مرحله بسته به موقعیتی که زائران در آن قرار دارند؛ متفاوت است و هدف مشخصی را دنبال می‌کند.

به‌عنوان‌مثال قبل از سفر بازیکن مأموریت دارد تا وسایل موردنیاز سفر را به‌درستی انتخاب کرده و در کوله‌پشتی قرار دهد. یا در مرحله دیگر، بعد از آموزش‌های راوی بازی، بازیکن باید افرادی که دارای گذرنامه هستند را به گیت موردنظر هدایت کند و آن‌هایی که فاقد گذرنامه هستند را به مسیر برگشت ببرد. بازی روایتگر خانواده‌ای است که عازم سفر پیاده‌روی اربعین هستند؛ بازی هم زمان با سفر آنها شروع شده و با برگشت آنها به کشور ایران تمام می‌شود.

همچنان، صنعت بازی‌سازی در کشور با چالش‌هایی روبروست و برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از بازی‌سازان ایرانی درگیر مشکلات متعددی هستند. نظام فرهنگی و آموزشی کشور ما هنوز به طور کامل با حوزه بازی‌سازی عجین نشده و قدرت بازی به عنوان یک رسانه تأثیرگذار در حوزه‌های سلامت، اجتماعی، و حتی سیاسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه، در حوزه جنگ نرم، بیشتر شاهد شعار هستیم تا بودجه مشخص یا برنامه‌ای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت عظیم.

بسیاری از مشکلات آموزشی و تربیتی و حتی بخشی از مباحث پزشکی و مسائل تربیتی، فرهنگی و مذهبی، می‌توانند از طریق بازی‌ها حل و فصل شوند. بازی‌ها حتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، بانکداری و معرفی دستاوردهای ایرانی-اسلامی، می‌توانند به عنوان یک رسانه تأثیرگذار معرفی شوند. اما برای تحقق این پتانسیل، سفارش‌دهندگان و حامیان باید اشراف کامل‌تری به این حوزه داشته باشند و اهمیت محتوامحور بودن بازی‌ها را درک کنند. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد مخاطبان به گوشی‌های هوشمند و بازی‌های موبایلی دسترسی دارند، این ظرفیت عظیم نباید به دست کشورهای غربی سپرده شود.

نسخه دوم بازی «کودکان اربعین» که پنج سال پیش در آستانه اربعین ۹۹ منتشر شد، در طول این سال‌ها به یکی از مناسب‌ترین بازی‌های فرهنگی تبدیل شده است. این نسخه با اضافه شدن مینی‌گیم‌ها و موضوعات جدید و همچنین بخش‌های تعاملی مانند ارسال عکس، نقاشی و مسابقه، و راه‌اندازی «موکب مجازی» که از کودکان می‌خواست تا موکب خود را در خانه یا محله راه‌اندازی کنند، تجربه اربعین را به خانه‌ها آورد و به تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی کمک شایانی کرد.