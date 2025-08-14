https://mehrnews.com/x38MhC ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹ کد خبر 6560198 استانها قزوین استانها قزوین ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹ پیادهروی دلدادگان حسینی در الوند قزوین- مردم شهر الوند همزمان با مردم سراسر کشور در پیاده روی دلدادگان حسینی در این شهر شرکت کردند. دریافت 68 MB کد خبر 6560198 کپی شد مطالب مرتبط مراسم باشکوه پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی در نیشابور اجتماع «دلدادگان حسینی» در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود آغاز مراسم پیادهروی دلدادگان حسینی در قزوین برچسبها راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اربعین 1404
