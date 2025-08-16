به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال تراکتور تبریز که در لیگ بیست و چهارم برای اولین بار توانست به قهرمانی در لیگ برتر دست پیدا کند در سوپر جام هم توانست به یک جام دیگر دست پیدا کند تا هواداران این تیم شادترین طرفداران فوتبال باشند.

استقلال تهران نتوانست از تک گل خود تا پایان بازی دفاع کند و جام را به تبریزی‌ها تقدیم کرد. استقلال فقط 10 دقیقه تا قهرمانی فاصله داشت و ساپینتو می‌توانست نیامده یک جام را به نام خود ثبت کند اما دو اشتباه فاحش فلاح و بدتر از سهرابیان رؤیای قهرمانی را از ساپینتو گرفت تا او یک جام را از دست بدهد. مدافعان پر اشتباه استقلال جام را از اصفهان به تبریز فرستادند تا ساپینتو به فکر تغییر در ترکیب دفاعی خود بیفتد و به این موضوع هم فکر کند که دیگر از سیستم ۲-۵-۳ استفاده نکند.

استقلال خوب باری نکرد

آبی پوشان تهرانی بازی خوبی از خود به نمایش نگذاشتند و نتوانستند عملکرد قابل دفاعی داشته باشند. البته که استقلال به جز دو تغییر با همان ترکیب فصل پیش به میدان رفت تا نشان دهد ساپینتو به خوبی بازیکنان جدید را نمی‌شناسد یا شاید هنوز به آنها اعتماد کامل ندارد.

استقلال باید زودتر از 10 دقیقه پایانی دروازه اش باز می‌شد اما آنتونیو آدان که جانشین سید حسین شده است چند سیو خوب داشت و مانع از گلزنی تراکتور در نیمه اول شد. اسکوچیچ و بازیکنانش به یک جام دیگر رسیدند تا برای حریفان لیگ برتری خط و نشان بکشند.

استقلال اگرچه نتیجه را به حریف واگذار کرد و جام را از دست داد اما هواداران استقلال گناه این شکست را به گردن مدیریت انداخته و ساپینتو و بازیکنان را بی گناه می‌دانند. آنها تعلل و کم کاری مدیران استقلال را عامل تضعیف تیم می‌دانند و بارها خواستار برکناری مجموعه مدیریتی استقلال شدند.

تراکتور عامل برکناری جویباری شد

پس از شکست استقلال در سوپر جام و از دست رفتن قهرمانی دوباره هواداران علیه مدیر عامل استقلال شعار داده و خواستار برکناری او شدند. البته رئیس هیئت مدیره و اعضا نیز بی نصیب نماندند و هواداران خواستار برکناری آنها هم شدند. تراکتور تبریز با یک تیر دونشان زد تا هم به قهرمانی دست پیدا کند و هم باعث برکناری جویباری شود.

علی نظری حدود ۷ ماه مدیر عامل استقلال بود ولی در این زمان مدیریت استقلال هواداران با او یکدل نبودند و بارها خواستار برکناری او شدند تا بالاخره نظری بعد از سوپر جام استعفا داد که مورد قبول اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

جویباری هرگز نتوانست به وعده‌هایی که داده بود بطور کامل عمل کند. جویباری هم رفت تا نامش بعنوان مدیر عامل در تاریخ مدیریتی باشگاه استقلال ثبت شود. حالا باید دید که هیئت مدیره استقلال که آنها هم خیلی امید به ماندن ندارند باید هرچه زودتر مدیر عامل جدید را انتخاب کنند تا دوباره هوادران خواستار برکناری آنها هم نشوند