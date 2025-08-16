اعتراض استقلال به ورزشگاه بازی با تراکتور؛ جانبداری برای هیچ تیمی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، پس از اعلام سازمان لیگ مبنی بر برگزاری بازی تراکتور و استقلال در تبریز، این باشگاه طی اطلاعیهای نسبت به این دستور واکنش نشان داد.
این اطلاعیه به شرح زیر است:
باشگاه استقلال رأی اخیر کمیته استیناف در خصوص لغو محرومیت خانگی باشگاه تراکتور را اقدامی مغایر قانون و اصول و مقررات حاکم بر فوتبال و عدالت ورزشی میداند.
طبق حکم قطعی کمیته انضباطی تیم تراکتور از بازی خانگی محروم شده است نه از بازی در استادیوم خانگی!
این کمیته بدون پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۱۰۸ آئیننامه انضباطی، به استناد ماده ۴۰ رأی قطعی فصل گذشته را تغییر داده است. سوال اینجاست که کمیته استیناف چه مجوزی برای نقض حکم قطعی و تغییر ماهیت مجازات داشته است؟
استدلالی که بر سقوط تیم نساجی به لیگ پایینتر بنا شده، نهتنها در مقررات داخلی جایگاهی ندارد، بلکه در قوانین فیفا نیز پذیرفته نیست و این تصمیم سابقه خطرناکی ایجاد میکند و منجر به سلسله مشکلات زیاد و تصمیمات غلطی در آینده میشود که اقتدار و اعتبار احکام انضباطی را در فوتبال ایران به شدت تضعیف مینماید. لذا باشگاه استقلال ایران ضمن اعتراض به این رأی؛ تاکید دارد که فصل جدید لیگ برتر نباید با شبهه و شائبه جانبداری برای هیچ تیمی آغاز شود.
