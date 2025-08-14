استقرار ۵۱ تیم عملیاتی هلال احمر در مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از مشارکت ۳۶۵ نیروی عملیاتی این جمعیت در پوشش امدادی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در پایتخت خبر داد.

فتحی با تسلیت فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی طبق سنوات گذشته، در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ و همزمان با سراسر کشور، با حضور میلیونی عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) در تهران برگزار می‌شود و جمعیت هلال احمر نیز همچون سال‌های گذشته در کنار دیگر نهادهای امدادی، خدمات خود را برای حفظ سلامت شرکت‌کنندگان ارائه خواهد داد.

وی افزود: امسال نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۵۱ تیم عملیاتی هلال احمر استان تهران در مسیرهای تعیین شده مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز به هموطنان امدادرسانی کنند.

فتحی در خصوص برگزاری مراسم اصلی استان در پایتخت گفت: بیش از ۳۶۵ نیروی عملیاتی شامل کادر و داوطلبان مرد و زن از شهرستان‌های تهران و ری، مراسم اصلی را با استقرار ۲۳ پست امدادی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) پوشش خواهند داد و در سایر شهرستان‌های استان نیز خدمات مشابه ارائه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران در پایان تصریح کرد: عوامل عملیاتی با بهره‌گیری از ۳۷ دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای فرماندهی، آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، خودروهای عملیات نجات، موتورلانس و همچنین پشتیبانی یک فروند بالگرد سازمان امداد و نجات، پوشش امدادی این مراسم بزرگ را که با هدف خدمت‌رسانی و تأمین سلامت هموطنان برنامه‌ریزی شده است، انجام خواهند داد.