سلیمی: حضور امدادگران در اربعین امام شهید تجلی وفاداری به سیره شهداست

به گزارش خبرنگار مهر،هادی سلیمی ظهر پنجشتبه در حاشیه مراسم عزاداری اربعین امام شهید در جمع خبرنگاران، با قدردانی از حضور پرشور و حماسی کارکنان، نجاتگران و داوطلبان هلالاحمر در مراسم اجتماع اربعین امام شهید از میدان زرجوب تا گلزار شهدای رشت اظهار کرد: این حضور آگاهانه و مخلصانه، نشاندهنده پیوند عمیق خانواده بزرگ هلالاحمر با مکتب و سیره ائمه اطهار (ع) است.
وی با ابراز خرسندی از مشارکت گسترده بدنه عملیاتی و داوطلبانه این جمعیت در اجتماع بزرگ عزاداران اربعین امام شهید افزود: حضور امدادگران و داوطلبان در چنین مراسمهایی، علاوه بر جنبههای معنوی، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب و شهدای گرانقدر است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان خاطرنشان کرد: هلالاحمر همواره در تمامی عرصههای سخت و مناسبتهای مذهبی و ملی، در کنار مردم بوده و این بار نیز با حضور در صفوف عزاداران، بر پایبندی خود به مسیر ایثار و خدمت صادقانه تأکید کرد.
