۲۳ مرداد ۱۴۰۴

نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران در دولت

ایلام - سخنگوی دولت از نهایی شدن بسته حمایتی ویژه خبرنگاران شامل مسکن، معیشت و بیمه با پیگیری‌های مستقیم محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی روز پنجشنبه در سفر به استان ایلام از تدوین و اجرای بسته حمایتی جامع برای خبرنگاران خبر داد و گفت که مباحث معیشت، مسکن و بیمه سه محور کلیدی این بسته را در برمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: این بسته حمایتی با تلاش و پیگیری جدی دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال آماده‌سازی است و ان‌شاءالله به‌زودی جزئیات آن به صورت رسمی اعلام و اجرایی می‌شود.

سخنگوی دولت یادآور شد: جامعه رسانه‌ای کشور، به ویژه خبرنگاران استان‌ها، در سال‌های گذشته مطالبات به حق و روشنی را در حوزه معیشت و بیمه مطرح کرده‌اند که دولت خود را نسبت به تحقق آنها متعهد می‌داند.

مهاجرانی با اشاره به جایگاه ویژه خبرنگاران ایلام در پوشش رویداد عظیم اربعین حسینی گفت: خبرنگاران این استان، همزمان با روز خبرنگار، به دلیل حضور در میدان خدمت‌رسانی خبری اربعین، مراسم خاصی برگزار نکردند و اکنون نیز با تمام توان به انتقال صحنه‌های باشکوه این رویداد مشغول هستند.

