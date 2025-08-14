راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مراسم راهپیمایی جاماندگان این مناسبت معنوی صبح امروز در شهرکرد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با پای پیاده مسیر حدود ۱۰ کیلومتری را طی کردند و با نوای لبیک یا حسین، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند. این حرکت نمادین در هم‌صدایی با زائران اربعین حسینی در مسیر نجف تا کربلا برگزار شد.

در طول مسیر، خدمات حمل‌ونقل عمومی و پاکسازی شهری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و ناوگان اتوبوس‌رانی شهرکرد با استقرار چندین دستگاه اتوبوس، جابجایی زائران را به‌صورت رایگان انجام داد. همچنین نیروهای خدمات شهری با حضور در نقاط مختلف مسیر، اقدامات نظافتی و پشتیبانی را اجرا کردند.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرکرد با حضور خانواده‌ها، هیئات مذهبی، جوانان و سالمندان، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.