اربعین دلدادگان حسینی در ۵۵ نقطه از استان سمنان برگزار شد

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راهپیمایی دلدادگان اربعین در ۵۵ نقطه استان سمنان برگزار شده است ابزار داشت: از این تعداد ۱۸ نقطه شهری و مابقی در روستاها است.

وی با بیان اینکه موکب ها نیز در مسیر برپا شده است افزود: خدمات پذیرایی و فرهنگی در این موکب ها به مردم ارائه می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در مرکز استان راهپیمایی ساعت ۹ صبح آغاز شده است ابراز داشت: مسیر میدان امیر المومنین به سمت مصلی برای پیاده روی دلدادگان اربعین سمنانی‌ها خواهد بود



قنبری با بیان اینکه مسیر پیاده روی برای مردم شاهرود و بسطام از سه راهی مجن به سمت بارگاه امامزاده ابوالقاسم بسطام است، تصریح کرد: محل تجمع هشت صبح سه راهی مجن بود که مردم از نیم ساعت قبل تر نیز در محل حضور داشتند.

وی با بیان اینکه دامغانی‌ها پیاده روی دلدادگان اربعین ساعت ۷ صبح بود، افزود: مسیر گلزار شهدای گمنام (پارک دانشجو) به سمت بارگاه امامزادگان جعفر و محمد برای این منظور تعیین شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه گرمساری‌ها ساعت ۹ صبح از مزار شهدا به سمت بارگاه امامزاده اسماعیل پیاده روی آغاز کردند، بیان کرد: در شهر آرادان ساعت ۱۰:۳۰ از گلزار شهدا (جنب شهرداری) به سمت مسجد صاحب الزمان انتخاب شده است.



قنبری با بیان اینکه مراسم در مهدیشهر ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان ولی عصر به سمت شهدای گمنام دانشکده روانشناسی دربند منظور شده است، تصریح کرد: سرخه ای ها ساعت شش صبح از میدان ولی عصر به سمت بارگاه امامزادگان لاسجرد پیاده روی را آغاز کرده‌اند.



وی افزود: در میامی نیز برگزاری مراسم ساعت ۱۰ صبح از میدان عاشورا به سمت گلزار شهدا آغاز شده است