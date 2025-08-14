  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

تصاویری از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در رشت

رشت - در این فیلم آغاز مراسم جاماندگان اربعین از رشت به آستانه اشرفیه را مشاهده می‌کنید.

دریافت 6 MB
کد خبر 6560175

