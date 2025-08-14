https://mehrnews.com/x38Mh8 ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ کد خبر 6560175 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ تصاویری از آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در رشت رشت - در این فیلم آغاز مراسم جاماندگان اربعین از رشت به آستانه اشرفیه را مشاهده میکنید. دریافت 6 MB کد خبر 6560175 کپی شد مطالب مرتبط آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از رشت به آستانه اشرفیه خدماترسانی موکب شهدای آستارا در نجف حال و هوای حرم مطهر امام علی (ع) در آستانه اربعین حسینی برچسبها رشت اربعین 1404 اربعین حسینی
نظر شما