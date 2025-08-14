به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این آئین گفت: ساختمان الحاقی پلیس راه دالکی با زیربنای ۱۱۰ متربع به بهره‌برداری رسید، ضمن اینکه ساختمان قبلی آن به مساحت ۴۴۰ متر مربع بازسازی اساسی شد.

فرزاد رستمی، اعتبار پروژه را ۹۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

رستمی یادآور شد: سال گذشته نیز سه پاسگاه پلیس راه کنگان، گناوه و قرارگاه مرکزی پلیس راه استان توسط این اداره کل بازسازی اساسی شد.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان پلیس راه سیراف- علسویه در سال گذشته، خاطرنشان کرد: اکنون اجرای ساختمان الحاقی قرارگاه مرکزی پلیس راه استان در دست اجراست.

رستمی با بیان اینکه احداث، بازسازی و تجهیز ساختمان‌های پلیس راه جز مأموریت‌های اداره کل راهداری است، تصریح کرد: بازسازی و افتتاح این اماکن در راستای همکاری و هم‌افزایی با پلیس‌راه فراجا، ارتقا ایمنی راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای صورت می‌گیرد.