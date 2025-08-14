پرداخت بیش از ۱۲۸ میلیارد دینار ارز اربعین توسط بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این بانک و اپلیکیشن «بله» امسال نیز همچون سالهای گذشته در ارائه خدمات ارزی به زائران اربعین حسینی، هم به‌صورت حضوری و هم غیرحضوری، پیشرو بوده‌اند.

از ابتدای فرآیند فروش ارز اربعین تاکنون، شعب و باجه‌های ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی، به بیش از ۷۲۰ هزار و ۸۳۱ متقاضی، مبلغی معادل ۱۲۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار دینار عراق پرداخت کرده‌اند.

در بخش غیرحضوری نیز، بیش از یک میلیون و ۹۴۰ هزار زائر، بدون نیاز به مراجعه به شعب و به‌سادگی، ارز خود را از طریق اپلیکیشن «بله» تهیه کرده‌اند که از این میان، ۷۵۰ هزار نفر بانک ملی ایران را به‌عنوان بانک عامل خود انتخاب کرده‌اند.

بر اساس ضوابط، هر زائر می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق از این مسیر دریافت کند.

یادآور می‌شود، متقاضیان دریافت ارز اربعین تنها تا پایان وقت امروز چهارشنبه ۲۲ مردادماه فرصت دارند با ورود به اپلیکیشن «بله»، در بخش «خدمات بانکی» و انتخاب گزینه «ارز اربعین» و بانک عامل مورد نظر، نسبت به ثبت اطلاعات و خرید ارز اقدام کنند.