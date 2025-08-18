  1. استانها
پرداخت ۹ میلیارد دینار عراق به زائران همدانی اربعین

همدان-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان از پرداخت نزدیک به ۹ میلیارد دینار عراق به بیش از ۵۲ هزار زائر اربعین استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی با اشاره به پرداخت ارز اربعین به بیش از ۵۲ هزار زائر همدانی اظهار کرد: در این فرآیند نزدیک به ۹ میلیارد دینار عراق میان متقاضیان تخصیص یافت.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات و در چارچوب سیاست‌های ارزی دولت انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک‌های مد نظر و همچنین نظارت دقیق بر روند تخصیص ارز، گفت: بر اساس این برنامه، به ۵۲ هزار و ۶۶۶ زائر اربعین حسینی در استان، معادل ۲۰۰ هزار دینار عراق به ازای هر نفر، ارز با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا پرداخت شد.

پیمانی خاطرنشان کرد: عملیات پرداخت از چهارم تا بیست و دوم مردادماه و ویژه زائران بالای پنج سال انجام شده است. زائرانی که به هر دلیل موفق به اعزام نشده‌اند، تا ۳۰ مرداد فرصت دارند ارز دریافتی را به بانک عامل بازگردانند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی همدان تأکید کرد: در این فرآیند هیچ‌گونه کارمزدی از متقاضیان دریافت نشده و همه مراحل با رعایت کامل ضوابط قانونی و شفافیت انجام شده است.

وی یادآور شد: این اقدام بخشی از برنامه ملی تأمین ارز اربعین است که در سطح کشور، بیش از ۳۶۸ میلیارد دینار عراق میان زائران تخصیص یافت و بیش از دو میلیون نفر از این خدمت بهره‌مند شدند.

