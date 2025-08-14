راهپیمایی باشکوه حرم تا حرم اربعین در دزفول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم باشکوه از ساعت ۵ صبح از درب حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) با حضور هزاران نفر از عزادارانی که امسال به دلایل مختلف موفق به حضور در کربلا نشده بودند برگزار شد.

در طول مسیر بالغ بر ۲۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی جهت پذیرایی از عزاداران حسینی برپا شده بود.

جمعیت حاضر در مراسم در طول مسیر با سینه زنی در سوگ سرور و سالار شهیدان عزاداری کردند.

کاروان نمادین اسرا، مداحی، دکلمه گویی و سینه زنی در مسیر و همچنین سینه زنی در بقعه محمدبن جعفر از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده در این راهپیمایی عظیم بود.

به منظور رفاه حال عزاداران تعدادی اتوبوس و مینی بوس از سوی شهرداری و همچنین بخش خصوصی، دولتی و نظامی به صورت رایگان و صلواتی بازگشت عزاداران را بر عهده داشتند.

در طول مسیر این حماسه عظیم فرهنگی ۲۵۰ پرچم ایران و ۱۸۰ پرچم محرمی به اهتزاز درآمدند ضمن اینکه تابلوهای متعددی از سرداران و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه و همچنین ۹ شهید دلاور شهرستان دزفول در طول مسیر نصب شده بودند.