به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نوری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد اربعین دزفول برگزار شد؛ گفت: ستاد اربعین دزفول ۲۵ سال پیش با کمترین امکانات و بدون مکان راه اندازی شد، اما خوشبختانه به لطف خداوند مورد استقبال عموم قرار گرفت و امروزه به همت مردم، خیرین و محبان اهل بیت درحوزه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی، درمانی، مسکن و …فعالیت های متعددی انجام می‌دهد.

وی به تشریح مراسم پیاده روی اربعین حرم تا حرم پرداخت و افزود: امسال به دلیل گرمای شدید مراسم حرم تا حرم در دزفول ساعت ۵ صبح با قرائت قرآن و زیارت عاشورا شروع می‌شود و عزاداران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح از حرم مطهر سبزقبا به سمت حرم مطهر محمدبن جعفر طیار حرکت خواهند کرد.

مسئول ستاد اربعین دزفول با اشاره به مسافت ۱۲ کیلومتری راهپیمایی حرم تا حرم تصریح کرد: بنا داریم به دلیل گرمای شدید هوا مراسم تا قبل از ساعت ۱۰ صبح پایان یابد.

نوری با بیان اینکه برای ۱۱۰ هزار نفر تدارک دیده شده است؛ گفت: کاروان نمادین اسرا، مداحی، دکلمه گویی و سینه زنی در مسیر و همچنین سینه زنی در بقعه محمدبن جعفر از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده در این برنامه است. هر چند به دلیل گرمای هوا امسال تاکید و اولویت ما پیاده روی و مشایه عزاداران است و برنامه‌های مذکور به صورت محدود و در مدت زمان کوتاهی اجرا خواهند شد.

وی بیان کرد: امسال همچون سال‌های گذشته بخش زیادی از ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهرداری دزفول برای خدمتگزاری در مسیر چزابه مستقر است و فقط ۱۲ اتوبوس و مینی بوس از سوی شهرداری در اختیار این مراسم است، لذا با مراکز نظامی و بخش خصوصی و دولتی وارد مذاکره شده‌ایم که اتوبوس و مینی بوس های خود را در روز اربعین در اختیار عزاداران برای برگشت قرار دهند که خوشبختانه تاکنون به نتایج خوبی رسیده‌ایم، اما در مجموع جمعیت عزاداران بسیار بیشتر از ظرفیت حمل و نقل است.

رئیس ستاد اربعین دزفول با بیان اینکه به منظور رفاه حال عزاداران اتوبوس‌ها و مینی بوس های بخش خصوصی، دولتی و نظامی به صورت رایگان و صلواتی عزاداران را باز خواهند گرداند.

نوری ادامه داد: پویشی در نظر گرفته‌ایم که در این راستا از مردم درخواست داریم در صورت تمایل وسایل نقلیه خود اعم از خودروهای سواری، وانت و …‌را شب قبل در شهرک محمد بن جعفر مستقر کنند تا بعد از مراسم عزاداران را بازگردانند. ضمن اینکه مقرر شده نیروهای بسیج امنیت این خودروها را تأمین کنند و در این راستا سامانه‌ای برای ثبت مشخصات این خودروها ایجاد شده است.

وی افزود: بنا داریم یک شب قبل از اربعین یک مراسم ویژه تلفیقی اربعین و یادبود سردار سپهبد حاج غلامعلی رشید را در کنار مزار سردار رشید با حضور همسر ایشان برگزار کنیم که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس ستاد اربعین شهرستان دزفول با اشاره به استقرار ۱۷۰ موکب و ایستگاه صلواتی طی سال گذشته در مسیر حرم تا حرم گفت: این مواکب و ایستگاه‌های صلواتی شامل منازل مردمی، باغات، خودروها و ایستگاه‌های داربستی می‌باشد و امسال ۳۵ موکب و ایستگاه اضافه شده است.

نوری با اشاره به تأمین ۲ هزار قطعه یخ و ۸۰ هزار آب معدنی برای توزیع بین عزاداران گفت: امسال پویش نذر آب را آغاز کرده‌ایم که بر این اساس مردم می‌توانند برای این مراسم آب معدنی تهیه کرده و یا هزینه آن را به ستاد اربعین اهدا کنند. همچنین ۲۵۰ پرچم ایران و ۱۸۰ پرچم محرمی در مسیر راهپیمایی به اهتزاز درخواهند آمد. ضمن اینکه تابلوهای متعددی از سرداران و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه در طول مسیر نصب خواهند شد.

وی از مواکب و ایستگاه‌های صلواتی خواست نحوه پذیرایی از عزاداران برای مسیر رفت و بازگشت را مدیریت کنند تا کمبودی رخ ندهد و عنوان کرد: از مواکب درخواست شده تا نسبت به تأمین وسایل خنک کننده اقدام کنند. همچنین یک اتاق سرد نیز جهت جلوگیری از گرمازدگی افراد در مسیر مستقر می‌شود.

نوری با اشاره به وجود چند پارکینگ صلواتی برای پارک موتورسیکلت‌ها در طول مسیر گفت: نیروهای علوم پزشکی، هلال احمر و شبکه بهداشت نیز در طول مسیر حضور خواهند داشت و رسالت بازدید و نظارت بر نذورات بر عهده شبکه بهداشت است.

رئیس ستاد اربعین شهرستان دزفول ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های اصحاب رسانه دزفول با ستاد اربعین از آنها خواست نسبت به پوشش گسترده مراسم پیاده روی حرم تا حرم همکاری کنند.

نوری اضافه کرد: تیم تولید محتوای ستاد اربعین دزفول در مسیر مراسم حضور خواهد داشت و محتواهای متعدد از مراسم و اقدامات ستاد اربعین را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته ۶۰۰ نفر از نیروهای خدوم و زحمتکش شهرداری دزفول نسبت به پاکسازی تمام مسیر رفت و برگشت این مراسم اقدام خواهند کرد که جای قدردانی دارد.

نوری در پایان با اشاره به فعالیت‌های مختلف ستاد اربعین دزفول گفت: این ستاد افتخار دارد که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را برای نخستین بار اجرا کرده که در این میان می‌توان به پخش زنده مراسم مذهبی شهرستان به ویژه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی و برگزاری مراسم تحویل سال در حرم سبزقبا اشاره کرد.

ضمن اینکه برنامه پیاده روی حرم تا حرم ابداع ستاد اربعین دزفول است که این امر یک افتخار برای ما محسوب می‌شود.