مواکب حسینی همدان؛ تجلی عشق و خدمت به زائران اربعین

همدان-فضای معنوی شهر همدان این روزها در مواکب حسینی رنگ و بویی دیگر دارد؛ جایی که خادمان با دل و جان در خدمت زائران سیدالشهدا(ع) هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مواکب حسینی این روزها با شور و عشق خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را در نقاط مختلف شهر و مسیرهای منتهی به کربلا بر عهده دارند.

از توزیع غذاهای گرم و نوشیدنی گرفته تا ارائه خدمات بهداشتی و فرهنگی، همت خادمان در مواکب همدان جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق به امام حسین (ع) را به نمایش گذاشته است.

این مواکب که به همت هیئت‌ها، مساجد، گروه‌های مردمی و خیرین دایر شده‌اند، نه تنها پذیرای زائران همدانی، بلکه میزبان جاماندگان و مسافران استان‌های دیگر نیز هستند.

فضای معنوی، نوای مرثیه‌خوانی و لبخند خادمان بر صورت‌ها، روحیه‌ای خاص و حس همدلی عمیقی را در بین زائران ایجاد کرده است.

