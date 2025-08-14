مواکب حسینی همدان؛ تجلی عشق و خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، مواکب حسینی این روزها با شور و عشق خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را در نقاط مختلف شهر و مسیرهای منتهی به کربلا بر عهده دارند.
از توزیع غذاهای گرم و نوشیدنی گرفته تا ارائه خدمات بهداشتی و فرهنگی، همت خادمان در مواکب همدان جلوهای بینظیر از عشق به امام حسین (ع) را به نمایش گذاشته است.
این مواکب که به همت هیئتها، مساجد، گروههای مردمی و خیرین دایر شدهاند، نه تنها پذیرای زائران همدانی، بلکه میزبان جاماندگان و مسافران استانهای دیگر نیز هستند.
فضای معنوی، نوای مرثیهخوانی و لبخند خادمان بر صورتها، روحیهای خاص و حس همدلی عمیقی را در بین زائران ایجاد کرده است.
نظر شما