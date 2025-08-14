  1. بین الملل
چرا انگلیس هم در کریدور زنگزور حضور دارد؟

داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز می گوید که عمده کنسرسیوم ها در اختیار «بریتیش پترولیوم» است؛ بنابراین انگلیسی ها نفع اقتصادی بزرگی در منطقه قفقاز جنوبی دارند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» گفت: طرح «زنگزور» یک طرح ناتویی بوده و ناتو راهبر اصلی و پشت پرده است. آمریکا و انگلستان نیز در رأس ناتو قرار دارند.

وی افزود: تمام خطوط انتقال انرژی از منطقه قفقاز جنوبی می‌گذرد. عمده کنسرسیوم‌ها در اختیار «بریتیش پترولیوم» است؛ بنابراین انگلیسی‌ها نفع اقتصادی بزرگی دارند. آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ دو بازیگر اصلی منطقه قفقاز جنوبی هستند. حاکمیت‌ها در قفقاز جنوبی آمریکایی شده است. اگر نام ناتو به میان می‌آید به خاطر این است که اجماع باشد. ۳۲ کشور ناتو در اینجا با هم همراه هستند. ناتو راهبر اصلی بوده و بازی‌گردان میدان آمریکایی‌ها هستند.

