علیاکبر پورجمشیدیان در جریان بازدید از مرز خسروی و ارزیابی آخرین وضعیت خدماترسانی به زائران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه اربعین امسال از نظر شرایط کلی و هماهنگیها نسبت به سالهای گذشته وضعیت مطلوبتری دارد و این موفقیت حاصل تلاش و همدلی مجموعه دولت، دستگاههای اجرایی و مردم است.
وی با تقدیر از زحمات استاندار کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و مجموعه نیروهای اجرایی استان افزود: با وجود برخی گلایهها و انتقادات، باید اذعان کرد که خدمات و امکانات امسال در مرزهای کشور و بهویژه در استان کرمانشاه با رشد و پیشرفت محسوسی همراه بوده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ابعاد بیسابقه عملیات پشتیبانی این رویداد معنوی گفت: در مدت چند روز، بیش از ۸ میلیون سفر زائر به سمت عتبات عالیات انجام میشود که این امر از نظر حجم و گستره، یکی از بزرگترین عملیاتهای پشتیبانی و لجستیکی جهان به شمار میآید.
پورجمشیدیان با بیان اینکه طبیعی است چنین عملیات عظیمی با برخی مشکلات روبهرو باشد، افزود: دولت و مسئولان مربوطه، از جمله وزیر کشور و معاونان وی، شخصاً پیگیر رفع مسائل هستند و برنامهریزیها بهگونهای است که در سالهای آینده شاهد شرایط بهتر و روانتری باشیم.
وی در ادامه به برخی نیازهای زیرساختی مرز خسروی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم ظرفیت تردد این مرز را به دو میلیون نفر افزایش دهیم، ناگزیر باید زیرساختهای متناسب مانند پارکینگهای جدید و امکانات رفاهی بیشتری ایجاد شود. خوشبختانه از ابتدای مسئولیت استاندار کرمانشاه، این موضوع بهعنوان یکی از اولویتهای جدی مطرح شده و اقدامات اولیه در این زمینه آغاز شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در پایان ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا پایان مراسم، روند خدماترسانی با همین کیفیت ادامه یابد و این رویداد عظیم با موفقیت کامل و بدون مشکل خاص به پایان برسد.
