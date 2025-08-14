خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با روز اربعین حسینی، مراسم پیاده‌روی دلدادگان در قزوین با حضور گسترده مردم برگزار شد. این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد و با عبور از خیابان‌های مرکزی شهر، در آستان مقدس امامزاده حسین (ع) به پایان رسید.

از نخستین ساعات صبح، خیابان نادری قزوین شاهد حضور پرشور عاشقان اهل بیت (ع) بود که با پای دل در مسیر پیاده‌روی دلدادگان حسینی قدم زدند. این حرکت معنوی از خیابان نادری آغاز شد، از خیابان پیغمبریه و خیابان شهدا عبور کرد و در نهایت به آستان مقدس امامزاده حسین (ع) ختم شد.

قزوین؛ صحنه‌ای از عشق و سوگ

زائران با لباس‌های مشکی، سربندهای عزاداری و پرچم‌های سیاه، فضای شهر را به صحنه‌ای از عشق و سوگ تبدیل کرده بودند. صدای نوحه‌ها، زمزمه‌های زیارت و اشک‌های جاری، حال‌وهوایی معنوی و عاشورایی در سطح شهر رقم زده بود.

در طول مسیر، موکب‌های مردمی با الهام از موکب‌های مسیر نجف تا کربلا، به خدمت‌رسانی به زائران پرداختند. موکب خدام الحسین در خیابان پیغمبریه با چای عراقی، خرما و نان تازه از زائران پذیرایی می‌کرد. خادمان با احترام و لبخند، هر رهگذر را زائر خطاب می‌کردند.

یکی از موکب ها با اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله نمایشگاه عکس، پخش کلیپ‌های مستند و توزیع محصولات فرهنگی، فضایی تأمل‌برانگیز فراهم کرده بود. همچنین موکب دیگری با ایستگاه صلواتی و غرفه کودک، فضایی خانوادگی و گرم ایجاد کرده بود. کودکان با لباس‌های عزاداری در کنار والدینشان حضور داشتند و در برنامه‌های ویژه کودک شرکت می‌کردند.

در برخی موکب‌ها، غرفه‌های کتاب، توزیع بسته‌های معنوی، و ایستگاه‌های مشاوره مذهبی نیز فعال بودند. این فعالیت‌ها نشان از تلاش مردم برای حفظ و گسترش فرهنگ عاشورایی در قالب‌های متنوع داشت.

شهر بوی حسین (ع) می‌دهد

زهرا احمدی، دانشجوی ۲۶ ساله پرستاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: دو بار در پیاده‌روی اربعین عراق شرکت کرده‌ام. امروز که در قزوین قدم می‌زنم، انگار دوباره در مسیر نجف تا کربلا هستم. هر موکب، هر پرچم، هر چای، من را به خاطرات آن سفر می‌برد. دلم برای خاک کربلا تنگ شده، ولی اینجا هم بوی حسین می‌دهد.

حاج علی رضایی، بازنشسته ۶۵ ساله و خادم هیئت، اظهار داشت: سال‌هاست در موکب‌های عراق خدمت می‌کنم. امروز با بچه‌های هیئت‌مان موکب زدیم. وقتی زائرها با اشک چای می‌گیرند، انگار خود امام حسین (ع) دارد نگاه می‌کند. این پیاده‌روی فقط یک حرکت نمادین نیست؛ این یک عهد جدی با اهل بیت است.

محمدرضا صادقی، دانش‌آموز ۱۷ ساله، گفت: اولین بار است که در چنین مراسمی شرکت می‌کنم. حس عجیبی دارم. انگار همه مردم یک دل شده‌اند. من تا حالا کربلا نرفته‌ام، ولی امروز فهمیدم چرا همه عاشق آن مسیرند. ان‌شاءالله یک روز خودم هم می‌روم.

عشق به حسین (ع) مرز نمی‌شناسد

در پایان مسیر، زائران به آستان مقدس امامزاده حسین (ع) رسیدند. برخی با اشک وارد شدند، برخی با دعا، و برخی با سکوتی سنگین. فضای حرم، با صدای مداحی و زمزمه‌های عاشقانه، به نقطه اوج این پیاده‌روی تبدیل شد. خادمان حرم با گلاب و خرما از زائران استقبال کردند و بسیاری در صحن حرم نماز خواندند، نذر کردند و دلشان را به آسمان سپردند.

این پیاده‌روی، هرچند در قزوین برگزار شد، اما دل‌های مردم را به کربلا رساند. موکب‌ها، قدم‌ها، اشک‌ها و لبخندها، همه و همه نشانه‌ای بود از اینکه عشق به حسین (ع) مرز نمی‌شناسد و اربعین، یک زبان مشترک برای تمام دل‌های عاشق است.