دیدار کوهپایه زاده با رئیس IPC؛تقدیر دبیرکل منطقه آسیا از رویکرد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در حاشیه برگزاری کنفرانس کمیته پارالمپیک آسیا، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون با دان پریمن، دبیرکل فدراسیون بسکتبال با ویلچر منطقه آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمانه، طرفین ضمن بررسی فرصت‌های همکاری مشترک، بر توسعه بسکتبال با ویلچر مردان و زنان به‌ویژه در بخش جدید بسکتبال با ویلچر سه‌نفره تأکید کردند.

دان پریمن با اشاره به جایگاه فنی و رقابتی تیم‌های ملی ایران در بسکتبال با ویلچر، حضور نمایندگان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه (تایلند) و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را عاملی مهم در ارتقای سطح کیفی این رویدادها عنوان کرد.

وی همچنین ضمن ابراز علاقه‌مندی به حضور تیم‌های سه‌نفره ایران در میادین بین‌المللی، اظهار داشت: می‌دانیم که تیم‌های سه‌نفره ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه آماده شده بودند، اما به دلایلی موفق به شرکت در این رویداد نشدند. ما شرایط شما را به خوبی درک کردیم، اما همچنان مشتاق حضور پررنگ ایران در مسابقات بسکتبال با ویلچر آینده هستیم.

دبیرکل فدراسیون بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه در ادامه با اشاره به اهمیت بسکتبال سه‌نفره در توسعه این رشته در سطح جهان، ابراز امیدواری کرد که این بخش از رقابت‌ها بتواند در پارالمپیک ۲۰۳۲ به عنوان یکی از رشته‌های اصلی گنجانده شود.

در این نشست کوهپایه‌زاده با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در فدراسیون، گفت: از ابتدای سال ۲۰۲۵، با برنامه‌ریزی منسجم، راه‌اندازی بسکتبال با ویلچر سه‌نفره را در دو بخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان آغاز کردیم.

وی همچنین با استقبال از حمایت‌های اعلام‌شده توسط فدراسیون منطقه‌ای، بر آمادگی ایران برای حضور در رقابت‌های آینده و تلاش برای کسب نتایج درخشان در سطح قاره‌ای و جهانی تأکید کرد.

دان پریمن در پایان، از جایگاه تأثیرگذار تیم ملی ایران در بسکتبال با ویلچر تمجید و ابراز امیدواری کرد تیم کشورمان با حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، نقش مهمی در ارتقا سطح رقابت‌ها و جذب مخاطبان ایفا کند. وی همچنین حمایت کامل خود را از برنامه‌های توسعه‌ای ایران در این حوزه اعلام کرد.

همچنین، در حاشیه برگزاری کنفرانس کمیته پارالمپیک آسیا، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان با اندرو پارسونز، رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC)، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، پارسونز موافقت اولیه خود را با راه‌اندازی شاخه آسیایی کنفرانس علمی ویستا (VISTA) اعلام کرد؛ ابتکاری که می‌تواند زمینه‌ساز تحولی در عرصه دانش و پژوهش‌های کاربردی مرتبط با ورزش افراد دارای معلولیت در سطح قاره آسیا باشد.

کوهپایه‌زاده در تشریح جزئیات این دیدار گفت: با توجه به ظرفیت‌های روبه‌رشد علمی و پژوهشی در آسیا و پیگیری‌هایی که طی ماه‌های اخیر با همکاری کمیته پارالمپیک آسیا (APC) و IPC داشته‌ایم، خوشبختانه موفق شدیم موافقت اولیه پارسونز را برای راه‌اندازی کنفرانس ویستا در آسیا جلب کنیم. این فرصت را باید به‌درستی مدیریت کرده و با حمایت کامل APC به فاز اجرایی برسانیم.

رئیس فدراسیون همچنین با اشاره به اهمیت نقش پژوهش در سیاست گذاری‌های آینده گفت: کنفرانس ویستا آسیا می‌تواند نقطه تلاقی میان یافته‌های علمی و نیازهای عملی ورزشکاران در حوزه‌های مختلف از جمله معلولیت‌های جسمی، حرکتی، ذهنی، نابینایان و کم‌بینایان باشد. بدون شک این رویداد، به‌ویژه در بلندمدت، نقش مؤثری در ارتقا استانداردهای ورزشی، تجهیزات، و حتی آموزش مربیان، داوران و ورزشکاران ایفا خواهد کرد.