به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سی و هشتمین نشست هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا با حضور اعضا و به ریاست ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا آغاز شد.
در این نشست دکتر غفور کارگری به عنوان مشاور عالی رئیس کمیته پارالمپیک آسیا و دکتر جلیل کوهپایه زاده به عنوان رئیس کمیته پزشکی APC حضور دارند.
کنفرانس APC طی روزهای ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه با دستور جلسه " پشتوانه سازی برای ورزش پارالمپیک آسیا از طریق توانمند سازی جوانان" برگزار میشود و از برنامههای آن میتوان به ارائه گزارش کمیتههای زیر مجموعه پارالمپیک آسیا، سخنرانی با موضوع دوپینگ در ورزش، سخنرانی فدراسیونهای بین المللی در خصوص توسعه رشتههای ورزشی در منطقه آسیا و جلسات کارگروههای مناطق آسیا اشاره کرد.
مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا در سال ۲۰۲۵ نیز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه با ارائه گزارش دوسالانه همراه با طرح نکات جدید در طرح استراتژیک، قرائت گزارشهای مالی، طرح پیشنهادات هیأت اجرایی و نیز اعضای کمیته پارالمپیک آسیا، اهدا جوایز برگزیدگان آسیا، ارائه گزارش در خصوص بازیهای پیش رو از قبیل بازیهای پاراآسیایی جوانان، بازیهای پارالمپیک زمستانی میلان و کورتینا، بازیهای پاراآسیایی آیچی- ناگویا و بازیهای پارالمپیک لس آنجلس و نیز سایر رویدادهای پیش رو در سالهای آینده، برگزار خواهد شد.
نظر شما